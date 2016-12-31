Ошибочно считается, что для того, чтобы не терять профессиональную форму, хороший киноактер в ожидании следующей роли должен трудиться на сцене театра, ибо очередную кинороль можно ждать очень долго, а можно и вовсе не дождаться!
Что такое символы, для чего я так обильно ввожу их в сюжетное полотно повествования и откуда я их беру? Есть старая легенда, отвечающая на эти вопросы - в далекой стране было когда-то совершенное общество. Люди в нем жили в радостном взаимодействии друг с другом и с миром.
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Besides filming the first episode, we’ve also made a little backstage video. Check out our filming crew, featuring our director Boris Piskunov, lead actress Sophia Toropchina – and others as well! 1
Молодой режиссер и продюсер Алексей Федосов оставил успешную карьеру на своей родине в Украине и начал все с нуля в Америке. Он рассказывает, что все, чего ты достиг в России или на Украине, в Америке не имеет значения. Здесь надо пройти большую карьерную лестницу, чтобы чего-то добиться.
На каждый цвет мы имеем свои ассоциации. Каждый цвет имеет архетип. Мы даже можем не догадываться о точном значении цвета но подсознательное выделяет тот или иной цвет и дает нам про него информацию на уровне эмоции.
Недавно мы взяли интервью у молодого и талантливого режиссера Кирилла Зимы и его жены, сопродюсера и соавтора, Марии Рогоцкой. Они совсем недавно окончили Нью-Йоркскую Академию Киноискусства в Лос-Анджелесе (NYFA).
В прошлом году я был на кинофестивале "Короче" Сергея Сельянова, между нами, на мой взгляд - это лучший фестиваль короткометражного кино в нашей стране. Во-первых – призовой фонд свыше миллиона рублей. Во-вторых – именитое профессиональное жюри. В-третьих – все расходы за ваше пребывание 5