Киношкола Митта.ру

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Интервью с молодым режиссером Александром Бабаевым

Сложилось мнение, что новичку очень сложно снять полный метр, особенно в Голливуде. Многие думают, что для этого нужно много лет проработать на небольших проектах.

БЫТЬ «ОЧУМЕЛЫМ» ПЕССИМИСТОМ или 10 СОВЕТОВ ДРАМАТУРГУ.

Автор Беата Грушковская.

Уроки, которые можно извлечь при съёмке малобюджетного фильма. На примере фильма "Пелена". Автор Беата Грушковская.

Доброго времени суток всем тем, кто увлекается кинематографом настолько, что решил снять собственное кино на личные сбережения!

"Развитие эмоций в кино и на сцене", автор Беата Грушковская

Ошибочно считается, что для того, чтобы не терять профессиональную форму, хороший киноактер в ожидании следующей роли должен трудиться на сцене театра, ибо очередную кинороль можно ждать очень долго, а можно и вовсе не дождаться! 1

Символ как элемент иносказательной выразительности в театре и кино

Что такое символы, для чего я так обильно ввожу их в сюжетное полотно повествования и откуда я их беру? Есть старая легенда, отвечающая на эти вопросы - в далекой стране было когда-то совершенное общество. Люди в нем жили в радостном взаимодействии друг с другом и с миром.

Promo Video From the Lynx Backstage

Surprise! Besides filming the first episode, we’ve also made a little backstage video. Check out our filming crew, featuring our director Boris Piskunov, lead actress Sophia Toropchina – and others as well! 1

Успешный режиссер и продюсер Алексей Федосов о том, с какими трудностями он столкнулся в Америке

Молодой режиссер и продюсер Алексей Федосов оставил успешную карьеру на своей родине в Украине и начал все с нуля в Америке. Он рассказывает, что все, чего ты достиг в России или на Украине, в Америке не имеет значения. Здесь надо пройти большую карьерную лестницу, чтобы чего-то добиться.

Порождение эмоции в кадре с помощью цвета

На каждый цвет мы имеем свои ассоциации. Каждый цвет имеет архетип. Мы даже можем не догадываться о точном значении цвета но подсознательное выделяет тот или иной цвет и дает нам про него информацию на уровне эмоции.