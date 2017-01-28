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ЗАГАДОЧНЫЕ «7 К КИНЕМАТОГРАФА»: ОБЗ начинающего кинематографиста. Автор Беата Грушковская.
ЗАГАДОЧНЫЕ «7 К КИНЕМАТОГРАФА»: ОБЗ начинающего кинематографиста. Автор Беата Грушковская. К-1: КАМЕРА и РАКУРСЫ
15 шагов к вашему первому фильму. Автор Беата Грушковская.
15 шагов к вашему первому фильму. Автор Беата Грушковская.
РЕЖИССЁРСКИЙ КРЕН. Автор Беата Грушковская.
РЕЖИССЁРСКИЙ КРЕН Автор Беата Грушковская. Режиссер – это, с одной стороны, художник, с другой стороны – администратор. Он должен руководить всеми процессами:
Интервью с молодым режиссером Александром Бабаевым
Сложилось мнение, что новичку очень сложно снять полный метр, особенно в Голливуде. Многие думают, что для этого нужно много лет проработать на небольших проектах.
БЫТЬ «ОЧУМЕЛЫМ» ОПТИМИСТОМ или 10 СОВЕТОВ ДРАМАТУРГУ.
БЫТЬ «ОЧУМЕЛЫМ» ОПТИМИСТОМ или 10 СОВЕТОВ ДРАМАТУРГУ. Автор Беата Грушковская.
Уроки, которые можно извлечь при съёмке малобюджетного фильма. На примере фильма "Пелена". Автор Беата Грушковская.
Уроки, которые можно извлечь при съёмке малобюджетного фильма. На примере фильма "Пелена". Автор Беата Грушковская. Доброго времени суток всем тем, кто увлекается кинематографом настолько, что решил снять собственное кино на личные сбережения!
"Развитие эмоций в кино и на сцене", автор Беата Грушковская
"Развитие эмоций в кино и на сцене", автор Беата Грушковская
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Символ как элемент иносказательной выразительности в театре и кино. Автор БЕАТА ГРУШКОВСКАЯ.
Символ как элемент иносказательной выразительности в театре и кино. Автор БЕАТА ГРУШКОВСКАЯ.