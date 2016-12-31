Что такое символы, для чего я так обильно ввожу их в сюжетное полотно повествования и откуда я их беру? Есть старая легенда, отвечающая на эти вопросы - в далекой стране было когда-то совершенное общество. Люди в нем жили в радостном взаимодействии друг с другом и с миром.