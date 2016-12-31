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"Развитие эмоций в кино и на экране", автор Беата Грушковская

Ошибочно считается, что для того, чтобы не терять профессиональную форму, хороший киноактер в ожидании следующей роли должен трудиться на сцене театра, ибо очередную кинороль можно ждать очень долго, а можно и вовсе не дождаться!

Символ как элемент иносказательной выразительности в театре и кино

Что такое символы, для чего я так обильно ввожу их в сюжетное полотно повествования и откуда я их беру? Есть старая легенда, отвечающая на эти вопросы - в далекой стране было когда-то совершенное общество. Люди в нем жили в радостном взаимодействии друг с другом и с миром.

Promo Video From the Lynx Backstage

Surprise! Besides filming the first episode, we’ve also made a little backstage video. Check out our filming crew, featuring our director Boris Piskunov, lead actress Sophia Toropchina – and others as well! 1

Успешный режиссер и продюсер Алексей Федосов о том, с какими трудностями он столкнулся в Америке

Молодой режиссер и продюсер Алексей Федосов оставил успешную карьеру на своей родине в Украине и начал все с нуля в Америке. Он рассказывает, что все, чего ты достиг в России или на Украине, в Америке не имеет значения. Здесь надо пройти большую карьерную лестницу, чтобы чего-то добиться.

Порождение эмоции в кадре с помощью цвета

На каждый цвет мы имеем свои ассоциации. Каждый цвет имеет архетип. Мы даже можем не догадываться о точном значении цвета но подсознательное выделяет тот или иной цвет и дает нам про него информацию на уровне эмоции.

Кирилл Зима и Мария Рогоцкая дают практические советы тем, кто хочет свою жизнь связать с кино

Недавно мы взяли интервью у молодого и талантливого режиссера Кирилла Зимы и его жены, сопродюсера и соавтора, Марии Рогоцкой. Они совсем недавно окончили Нью-Йоркскую Академию Киноискусства в Лос-Анджелесе (NYFA).

Саунд-дизайнер Вадим Колосов о том, как создавать захватывающий звук в кино

© photo of Timuchin by Kageraw Работа саунд-дизайнера, как и многие медиа-профессии нового века, включает разные виды деятельности – разработку концепции, техническую реализацию, работу с режиссерами, актерами, дикторами, музыкантами. И все это – ради того, чтобы создать погружающий, иммерсивный 2

Как снять фильм за 1 тысячу рублей и попасть на самый крутой российский кинофестиваль короткого метра

В прошлом году я был на кинофестивале "Короче" Сергея Сельянова, между нами, на мой взгляд - это лучший фестиваль короткометражного кино в нашей стране. Во-первых – призовой фонд свыше миллиона рублей. Во-вторых – именитое профессиональное жюри. В-третьих – все расходы за ваше пребывание 5